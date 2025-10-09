Tiro a segno Nella Coppa del Mondo disputata a New Delhi in India. Luca Arrighi termina al secondo posto. Il percorso di crescita non si arresta

Medaglia di argento per Luca Arrighi, l’atleta del Tiro a Segno Nazionale di Fossola, che nella 2ª giornata di gare della Coppa del mondo Junior Issf di New Delhi, in India, con la maglia della nazionale guidata dal commissario tecnico Marta Sabine, sale sul secondo gradino del podio nella specialità di pistola ad aria compressa 10 metri, al termine di una finale intensa e ricca di emozioni. Il tiratore carrarese aveva chiuso la fase di qualificazione in quinta posizione, ma in finale è riuscito a trovare concentrazione e determinazione, chiudendo con colpi precisi e costanti fino ad arrivare alla prestigiosa medaglia.

Col punteggio di 236.3 si è piazzato alle spalle del vincitore, l’indiano Antony Jonathan Gavin, che ha chiuso al comando con 244.8 punti, e davanti allo spagnolo Lucas Sanchez Tome, terzo classificato. Soddisfazione è espressa dal sodalizio carrarese dove Arrighi, classe 2004, è cresciuto, allenato da Antonio Elisei: "È un risultato di grande prestigio che ci riempie di gioia e conferma il talento e la crescita di Arrighi a livello internazionale". La carriera di Arrighi è ricca di titoli regionali, europei e mondiali. Prima con la pistola ad aria compressa a 10 metri, poi anche con la pistola calibro 22 a 25 e 50 metri. Nel 2015 è campione italiano individuale nella categoria giovanissimi, nel 2021 ai campionati italiani, categoria junior, è primo nella pistola automatica, secondo nella P10 e nella pistola standard, terzo nella standard sportiva.

Nel 2022 è convocato con la nazionale P10 agli europei in Norvegia, è terzo con la squadra P10 ai mondiali tedeschi, primo alla coppa Alpi in Austria con la nazionale P10, secondo agli europei in Polonia con la squadra di pistola automatica 25 metri, primo agli italiani di pistola automatica e pistola standard, primo con la squadra P10 agli europei in Ungheria. Nel 2023 è campione italiano J2 nella pistola automatica e standard 25 metri, bronzo ai mondiali in Corea. Nel 2024 è bronzo a squadre ai mondiali in Perù nella pistola 10 metri; nel 2025 campione italiano pistola standard 25 metri.

Maurizio Munda