Tiro a segno. Quattro medaglie per i colori cascinesi. La protagonista assoluta è Giorgia Pierini

Sono cascinesi quattro delle medaglie conquistate ai Campionati Italiani di tiro a segno 2025: due argenti e due bronzi che premiano l’impegno della Sezione di Cascina nelle finali nazionali disputate al poligono di Roma. Per undici giorni la capitale ha ospitato le competizioni delle discipline "accademiche", riconosciute dalla Federazione Internazionale ISSF, nelle specialità ad aria compressa e a fuoco, sulle distanze di 10, 25 e 50 metri. La manifestazione, iniziata il 18 settembre con le gare giovanili, è proseguita con i para atleti e si è conclusa con senior e master.

A rappresentare Cascina sono stati nove tiratori: sei di pistola (Leonardo Cionini, Giorgia Pierini, Stefano Batisti, Daniele Giuntini, Dario Brini e Alessandro Martiradonna) e tre di carabina (Linda Trocchi, Matteo Baragatti e Alessio Morichetti), qualificati dopo una lunga stagione di prove. Protagonista assoluta Giorgia Pierini, che nella categoria Ragazzi pistola ad aria compressa ha conquistato due argenti: nella P10Sp con 574/600 punti e nella P10 con 556/600. Nella carabina ad aria compressa Linda Trocchi ha portato a casa il bronzo nella categoria Junior donne 2 (616,8/654), guadagnandosi anche l’accesso alla finalissima a eliminazione, chiusa con un quinto posto assoluto. Bronzo anche per Dario Brini nella Pistola Libera a 50 metri, categoria Uomini gruppo C, grazie al punteggio di 500/600. Lo stesso Brini, insieme a Batisti e Giuntini, ha sfiorato il podio a squadre nella PL, chiudendo al quinto posto con 1506 punti totali.

Da segnalare anche l’ottavo posto di Matteo Baragatti (Carabina libera a terra super A, 619,2/654), il debutto del giovanissimo Leonardo Cionini (P10 Allievi, 240/300), il risultato di Alessio Morichetti (CLT Uomini gruppo B, 596,4/654) e la prova del Gran Master Alessandro Martiradonna (PL, 459/600).