Tiro a segno. Rossi ancora sul podio ai campionati italiani

L’ha fatto di nuovo. Stavolta non ha vinto il titolo, ma comunque una bella medaglia di bronzo al collo se l’è messa. Il viareggino Alessandro Rossi si conferma quell’implacabile cecchino - che i tantissimi allori conquistati in carriera certificano - che è, classificandosi terzo ai Campionati Italiani di Tiro Ordinanza ed Ex Ordinanza (che prevede l’utilizzo di fucili in dotazione ad eserciti regolari, in uso e d’epoca), sulla distanza di 300. “Una specialità - conferma il plurimedagliato Alessandro - particolare e tutt’altro che semplice, dato che oltre alla ragguardevole distanza c’è da tenere in considerazione il fatto che dobbiamo sparare sdraiati a terra, superando due prove da 25 minuti”. Alessandro, tiratore del circolo di Carrara, ha confermato la sua prodigiosa mira utilizzando un fucile modello Mauser in dotazione all’esercito svedese negli anni 30. “E proprio questo connubio inscindibile tra il fattore storico e l’aspetto agonistico - sottolinea - rende ancor più magica questa disciplina”. Il ‘cecchino’ Alessandro deve quindi esser pronto sia fisicamente che mentalmente. “Certo - conclude -. L’attività fisica è fondamentale, come lo sono la concentrazione e la mentalità. Io stesso sono seguito da un mental-coach”.

Sergio Iacopetti