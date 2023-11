Tiro a segno. Sofia Ceccarello alle finali di Coppa del Mondo. Mercoledì e venerdì le gare con la carabina

Ci sarà anche Sofia Ceccarello tra i cinque atleti italiani in gara alle finali della Coppa del Mondo a Doha in Qatar, evento che si terrà dal martedì a sabato. In palio ci sarà la ’Sfera di Cristallo’. La ravennate gareggerà mercoledì nella carabina ad aria compressa 10 metri e venerdì nella carabina 50 m 3 posizioni. In palio anche punti qualificazione per le Olimpiadi 2024. Ceccarello (Fiamme Oro), rappresenterà l’Italia nella carabina insieme a Danilo Sollazzo.