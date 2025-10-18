Tiro a Segno, successo dell’atleta tesserato col club di Bondeno. Titolo tricolore per Casari

Un fine settimana da incorniciare per Maurizio Casari, atleta della società di Tiro a Segno di Bondeno, che si è distinto in due importanti competizioni nazionali di Tiro Difensivo, vestendo la maglia del Corpo di Polizia Locale di Bologna, confermando il suo talento e la qualità della preparazione. L’11 ottobre a Pesaro, Casari si è laureato campione italiano Aspli Polizie Locali, portando a casa due titoli prestigiosi: il primo posto nella categoria Armi Sportive e il primo posto a squadre.

Non pago dei successi ottenuti, il giorno successivo, 12 ottobre a Torrazza (To), ha partecipato al II campionato di Tiro Difensivo Acsi – Dipartimento Forze di Polizia, aggiungendo al suo palmarès altri importanti piazzamenti: primo posto a squadre Mire Metalliche, secondo posto nella categoria Polizie Locali Sportive, terzo posto nella categoria Interforze Sportive e terzo posto nella categoria Senior. Questi risultati testimoniano non solo il valore tecnico di Casari, ma anche l’impegno costante e la determinazione che lo contraddistinguono. La sezione Tiro a Segno di Bondeno è orgogliosa di avere tra le sue fila un atleta così appassionato.

Complimenti a Maurizio Casari per i risultati straordinari e per l’esempio di dedizione che rappresenta per tutta la società.