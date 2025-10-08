Tiro a segno. Tiratori in evidenza agli Italiani

Ottime prove dei tiratori pistoiesi e pesciatini nella Capitale, alle finali dei Campionati Italiani categorie senior, juniores, ragazzi e allievi, tenutesi al poligono di tiro di Tor di Quinto a Roma, lo stesso che ospitò nel 1960 le Olimpiadi. Il Tiro a Segno di Pistoia, presente con quattro atleti che si sono cimentati in sette specialità, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con la valente Alessandra Caramelli, nella specialità carabina sportiva a terra donne fascia A. Caramelli ha ottenuto anche un paio di eccellenti piazzamenti, sia nella carabina sportiva tre posizioni (settima) che nella carabina a 10 metri (dodicesima di fascia). Sempre nella carabina, ma libera a terra, lo junior 2 Alessandro Pintore si è piazzato in diciottesima posizione. Nella specialità pistola, Ciro e Luigi Folchinni, rispettivamente padre e figlio, si sono ben comportati: il primo si è fermato ai piedi del podio, quarto di fascia nella pistola standard e sedicesimo nella pistola grosso calibro, mentre Luigi si è dovuto accontentare della dodicesima posizione nella pistola libera e della diciannovesima nella pistola sportiva.

Il Tiro a Segno di Pescia, presente con la metà di tiratori delle precedenti edizioni (3), ha ben figurato. Giosuè Principe, categoria allievi di pistola, ammesso ai Campionati in cinquantasettesima posizione, è tornato a casa con il record personale, che l’ha fatto salire in 27esima piazza assoluta. Menzione anche per Daniele Vannoni, categoria uomini gruppo B nella carabina a 10 metri, e Giuliano Cerchiai, gran master, finalista in due specialità, nella pistola a 10 metri e nella pistola libera a 50 metri. Ma la stagione non è terminata: regalerà ancora possibilità di successo ai nostri rappresentanti.

Gianluca Barni