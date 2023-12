Tiro a Segno, un altro successo per l’atleta di Bondeno. Agnese Formieri davanti a tutti nel campionato invernale ragazzi

Weekend di grande gioia per la società sportiva dell’ASD Tiro a Segno di Bondeno, durante il recente svolgimento del campionato d’inverno organizzato dall’Unione Italiana Tiro a Segno per le specialità di carabina e pistola al poligono di Bologna.

Nonostante una partenza amara con il quarto posto nella mixed team (gara a coppie miste) con la squadra composta da Agnese Formieri e Dennis Bortolotti disputata sabato scorso, domenica mattina la giovane promessa bondenese Agnese Formieri ha

confermato le aspettative, aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il titolo di Campione d’Inverno nella categoria ragazzi. Nonostante una partenza di gara un po’ tesa, ha recuperato in modo eccezionale totalizzando un punteggio di 622 che la posiziona tra le migliori tiratrici d’Italia. Il primo posto nella sua categoria le ha garantito l’accesso alla finale assoluta, che comprendeva i primi classificati di ogni categoria per la disputa del titolo di campione d’Inverno assoluto. Anche in questa prova, Agnese ha lasciato il segno dimostrando grande maturità, classificandosi al terzo posto alle spalle di Edoardo

Bonazzi (categoria uomini) e Veronica Maria Calvello (categoria

juniores donne). Buono e promettente anche il risultato di Anna Bertasi nella specialità di carabina categoria allievi, che alla sua prima finale si classifica quarta ad un solo punto di distacco dalla terza.