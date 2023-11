Tiro a volo a doha. Coppa del Mondo,. Rossi e Resca al top

Finale di Coppa del Mondo Issf a Doha, in Qatar. Sulle pedane di tiro Jessica Rossi, che vedremo sicuramente anche ai Giochi di Parigi, tra qualche mese – sarà la sua Olimpiade numero quattro – e Daniele Resca. Entrambi sono reduci da una discreta prova nei primi 75 piattelli di qualificazione, ma è logico che tutto si giocherà oggi. Con gli ultimi cinquanta e, poi, la fase finale.

In campo femminile, per dirla tutta, la migliore è stata l’altra azzurra, Silvana Maria Stanco con 7175. Ma la poliziotta di Crevalcore, 31 anni, che pure era partita male, con 2025, si è ripresa con due serie da 2425 chiudendo così non molto lontana dalla compagna della nazionale, 6875. Logico che l’obiettivo più importante, per Jessica, sia quello dei Giochi. Anche perché dopo aver trionfato giovanissima, a Londra, nel 2012, con un 99100 che rappresenta ancora un record insuperabile (perché nel frattempo è cambiato il regolamento), Jessica non è più riuscita a salire sul podio in occasione delle Olimpiadi.

In campo maschile tutti dietro il britannico Matthew John Coward-Holley, capace di un 7575. Ma il carabiniere di Pieve di Cento, Daniele Resca, che in passato ha vinto anche un titolo iridato, lo segue al secondo posto con 7275. Stesso risultato per l’altro carabiniere azzurro, Massimo Fabbrizi, che fu argento a Londra 2012.