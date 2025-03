Tiro a volo, Rio Salso. Camporese mette tutti in fila. Un successo la gara nazionale

Al Tiro a volo San Martino Top di Rio Salso, si è svolto il 1° Gran Premio Golden 200 piattelli con 233 tiratori da tutta la penisola oltre la Nazionale di tiro a volo, specialità Compak Sporting, capitanata dal Ct Veniero Spada. La gara (foto il podio), è stata utile per la selezione dei tiratori che parteciperanno all’Europeo di Compak Sporting in Spagna. "Grazie – dice l’organizzatore Alberto Pacassoni – alla Federazione Italiana di Tiro a Volo (Fitav), al coordinatore Giorgio Pieretti, ai direttori di tiro, alla segreteria diretta da Stefano Nardo ed Eleonora Pasquini e a tutti i collaboratori del Tav San Martino che hanno fatto si che la gara si svolgesse nel miglior modo possibile. Grazie anche a tutti i tiratori che hanno partecipato, complimenti a Christian Camporese per aver raggiunto il gradino più alto tra tutti i tiratori partecipanti, confermandosi primo assoluto con uno splendido 198/200 e a tutti i podi conquistati da parte dei tiratori tesserati presso il nostro tiro a volo: Luca Romagnoli che con ben 188/200 piattelli colpiti ha raggiunto il primo posto nella qualifica Senior, Carlo Duranti (184/200), secondo nella qualifica Veterani e Samuel Ligi (178/200) che ha raggiunto il 1° posto tra gli Junior".

l. d.