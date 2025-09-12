Tiro a volo. Weekend all’insegna degli Italiani giovanili

Il Tiro a volo di Montecatini Terme e di Pieve a Nievole questo weekend sarà invaso da una moltitudine di giovani atleti, pronti a partecipare alle Finali dei Campionati Italiani del settore giovanile. La presenza di ben otto campi in linea, sulle due diverse discipline di fossa olimpica e di skeet, permette a questa famosa struttura di ospitare questa gara davvero molto importante, all’interno della quale si affrontano tutti i ragazzi del settore giovanile del Tiro a volo, che hanno un’età compresa tra i 12 ed i 21 anni. Ben 300 ragazzi, provenienti da tutte le regioni di Italia, sono pronti a darsi battaglia, in una tre giorni che partirà questo venerdì con le prove ufficiali. Dalle 08 alle 18.30 di sabato si svolgeranno le gare, che continueranno anche domenica mattina. Nel pomeriggio di domenica, invece, ci sarà la premiazione dei vincitori, che vedrà la presenza dei tanti sindaci delle città di zona e di autorità regionali. Imponente sarà anche la presenza di pubblico presso il Tiro a volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole, con una stima di circa 3mila persone, pronte ad assistere all’evento nel corso del weekend.

In gara dovrebbero esserci anche alcuni degli enfant prodige, che pochi giorni fa hanno vinto il titolo di campione d’Italia a squadre nello skeet, al termine delle gare disputate presso la famosa struttura situata a pochi chilometri dalla cittadina termale. "Siamo molto contenti di ospitare una gara così importante, presso il nostro impianto – ha detto il presidente del Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole Marco Benucci –. Conferma ancora una volta l’importanza che diamo ai ragazzi e ai giovani, ed il grande prestigio che ha questa struttura. Questo evento inoltre dimostra che investire nello sport, in una città come la nostra, può generare introiti molto importanti per tutto l’indotto legato al turismo e alla ristorazione, viste le tante persone che saranno presenti nel corso del fine settimana".

Simone Lo Iacono