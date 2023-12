Tiro al piattello Nella categoria PT2. Oro per Fabio Spagnoli a Dubai nella Coppa del mondo paralimpica

Medaglia d’oro per Alessandro Spagnoli (nella foto), l’atleta carrarese di tiro al piattello, che alla Coppa del Mondo Paralimpica di Al Ain (Dubai) negli Emirati Arabi Uniti, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria PT2 (tiratori con disabilità agli arti inferiori). Spagnoli ha chiuso le qualificazioni con lo score di 114125, alle spalle dello spagnolo Ignacio Javier Oloriz Sanz, primo con 115125, e in finale ha dato il meglio di sè fin dai primi lanci. Superate senza difficoltà le eliminatorie, Spagnoli è arrivato a contendersi l’oro con il ceco Milan Kolare e per l’assegnazione del titolo iridato non sono stati sufficienti i 50 lanci regolamentari (chiusi da entrambi i tiratori con il punteggio di 40) ma si è dovuti ricorrere agli spareggi dove l’atleta carrarese si è imposto con un secco +1 a +0. Questo il podio finale della PT2: Alessandro Spagnoli 114125 – 4050 (+1); Milan Kolar (Repubblica Ceca) 95125 – 4050 (+0); Ignacio-Javier Oloriz Sanz (Spagna) 115125 – 3040. Spagnoli aveva già vinto il titolo mondiale nel 2019, sempre nella categoria PT2 fossa olimpica; un argento e un bronzo mondiale, rispettivamente nel 2021 a Brno (repubblica Ceka) e nel 2022 a Monaco, in Baviera. Nello scorso mese ha ricevuto la benemerenza civica e il premio ’Fair play’ del Panathlon.

ma.mu.