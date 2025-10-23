Tiro al volo. Trasferta amara in Umbria per Piero Quagli. La selezione Toscana ha chiuso al quarto posto

Trasferta amara quella di domenica scorsa in Umbria al Tiro a Volo Cascate delle Marmore per Piero Quagli, convocato dal ct Giancarlo Viligiardi nella rappresentativa toscana che ha preso parte alla competizione valida per l’assegnazione del Trofeo delle Regioni di Fossa Olimpica. Diciotto le selezioni provenienti da tutta Italia, che hanno portato in pedana oltre cento dei migliori tiratori del nostro paese. Oltre all’esperto tiratore empolese la squadra toscana era composta da Diego Martelli di Lamporecchio, Roberto Martinelli di Arezzo, Leonardo Benassi di Pisa, Ezio Rossi Massa Carrara e l’amiatino Simone Giraldi. La gara si è svolta sui 600 piattelli in quattro serie da 150, con la Toscana che alla fine ha chiuso quarta ad appena cinque punti dal podio (536 piattelli colpiti contro i 541 rotti dalla Puglia). "Purtroppo una prestazione personale da dimenticare, forse la peggiore della mia carriera – ha ammesso Quagli –, sarebbe bastato che avessi fatto un 21 o un 23 in qualcuna delle tornate e il podio sarebbe stato tranquillamente nostro". Invece il tiratore empolese colleziona un per lui modesto 75 (19, 18, 19 e 19 i risultati di ogni giro su 25 piattelli), mentre i suoi compagni di squadra collezionano da 90 a 95. Per la cronaca la vittoria è andata alla squadra dell’Emilia Romagna (559 punti), davanti alla Lombardia (545) e appunto alla Puglia.

Simone Cioni