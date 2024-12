Tiro. Alessandro Rossi si laurea di nuovo campione nazionale

Alessandro Rossi ce l’ha fatta anche stavolta. Al termine di un lungo percorso, all’interno delle tappe del Campionato Italiano di Tiro , organizzato annualmente dall’Unione Italiana Tiro a Segno, il tiratore viareggino ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. "Le prestazioni dei tiratori - racconta Rossi - avvengono in posizione sdraiata con i bersagli cartacei che vengono posizionati a ben 300 metri di distanza, quindi sono importantissime la concentrazione, la tecnica e la giusta valutazione delle condizioni meteo come, ad esempio, il vento". Nel calendario 2024 erano sei le gare da disputare, organizzate nelle più importanti sedi di tiro a segno a livello nazionale; gare che, nella categoria nella quale gareggia Rossi, prevedevano l’utilizzo di fucili in uso agli eserciti regolari fino agli anni 50. Ben quattro delle quali sono state vinte dall’asso viareggino che ha anche collezionato due secondi posti. Ciliegina sulla torta la medaglia in oro nero attribuitagli dal Coni per Merito Sportivo. Onorificenza che il solerte Alessandro ha ritirato, durante una cerimonia ufficiale tenutasi al Coni, in questi giorni.

Sergio Iacopetti