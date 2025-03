Tiro con la balestra. A Casetta-Monteaperti di fronte le compagnie Guelfe e Ghibelline

Il Gruppo ‘Balestrieri Monteaperti 1260’, in occasione del Capodanno Senese (25 marzo), ha organizza per oggi, come ogni anno, una sfida di Tiro con la balestra tra compagnie militari Guelfe e Ghibelline nel campo di tiro di Casetta-Monteaperti, alla quale parteciperanno balestrieri provenienti da tutta Italia strettamente in abiti medioevali. Ogni compagnia sarà composta da quattro persone estratte a sorte. Sotto il Pontificato di Papa Gregorio XIII in Toscana nel 1582, le città di Firenze, Lucca, Prato e Siena decisero di uniformare quel giorno in cui la tradizione Cristiana venera il mistero dell’Annunciazione a Maria da parte dell’Arcangelo Gabriele. Era il 25 Marzo. Primo giorno dell’anno. Ad Arezzo e Massa Carrara si festeggiava il 25 Dicembre "A Nativitate" cioè a partire dalla nascita di Cristo. Nel dicembre 1749 il Granduca Francesco Stefano II di Lorena decretò l’adeguamento al calendario gregoriano, già presente in tutta Europa, facendo partire l’inizio dell’anno dal 1 gennaio e non più dal 25 marzo. I festeggiamenti per il Capodanno Senese, sono stati reintrodotti nel 2013 per iniziativa del Magistrato delle Contrade insieme al Comune ed alla Curia Arcivescovile. Questo è il modo per ricordare il proprio passato, per ricordare la commistione di simboli, riti, valori civici e religiosi, sui quali la Repubblica Senese, il Comune e le Contrade hanno fondato la loro esistenza e contribuiscono, oggi, a mantenerne la vitalità. I ‘Balestrieri Monteaperti 1260’ dell’ASD G.S. Casetta- Monteaperti, vi aspettano numerosi, al campo di Tiro di Casetta dalle ore 9,00, per condividere insieme questo evento. La squadra vincitrice riceverà un importante premio artistico creato per l’occasione dal Maestro Maurizio Cini.