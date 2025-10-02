Tiro con la Balestra. Balestrieri senesi protagonisti nel Campionato Italiano. Oggi la partecipazione alla Giornata Paralimpica Toscana

A Teramo si è svolta la quinta gara di Campionato Italiano di Tiro con la Balestra FIGeST organizzata dal gruppo ‘La Fionda Floriano’. La giornata è stata all’insegna dell’inclusione, grazie alla partecipazione anche di atleti con disabilità visiva. I balestrieri senesi sono stati protagonisti nella gara di Campionato Italiano ma anche nella possibilità per i balestrieri con disabilità visiva di gareggiare usando la prima balestra con puntatore Laser. Alla squadra del Balestrieri di Monteaperti il compito di portare avanti ed istituire l’attività Paralimpica di Tiro con la Balestra Antica Manesca e preparare gli atleti, tutti con disabilità visiva, per il prossimo Campionato Italiano Paralimpico di Milano a fine novembre. Il gruppo senese ha già tre Istruttori Federali autorizzati per tale attività e parteciperà oggi alla Giornata Paralimpica Toscana, negli impianti della Mens Sana, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico con il Comune di Siena. Le gare di Campionato Italiano hanno visto combattere i tiratori su sei bersagli diversi posti a varie distanze con l’ultimo tiro al Corniolo posto a 17 metri. Tutte le squadre sono riuscite a conquistare medaglie anche con tiratori che gareggiavano per la prima volta. La classifica della Categoria non vedenti tutti della squadra locale ‘La Fionda Floriano’ ha visto al primo posto Ludovico Corradetti, al secondo Virginia Di Ilario ed al terzo, a pari merito, Pietro Camaioni e Daniele Principe. Il Campionato Italiano, dopo i risultati di questa tappa, vede nella Categoria Uomini, Giuliano Burattino precedere Emanuele Santo, sempre della stessa Compagnia di Porta Rocca di Orvieto, di 29 punti con al terzo posto Roberto Giudici di Monteaperti 1260. Nella Categoria Junior, Pietro Giorgi di Monteaperti 1260 si avvicina al titolo con 215 punti precedendo Elena Cecconi di Manipolo Valtiberino di Città di Castello con 191 e Leonardo Marchi, sempre senese al terzo posto. Nella Categoria Donne la Campionessa in carica Donella Bernini ha un solido vantaggio di ben 50 punti su Lucia Bei del Manipolo Valtiberino.