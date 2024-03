Tiro con la balestra. Grande spettacolo al terzo Torneo Interno. Roberto Giudici in campo maschile e Donatella Bernini tra le donne i vincitori

Grande spettacolo nel terzo Torneo Interno di Tiro con la Balestra Antica Manesca organizzato dal Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’ e che precede il Campionato Italiano che lo stesso Gruppo sta dominando. Anche l’ultima gara è stata equilibratissima e molto difficile, tanti atleti al tiro, bersagli molto impegnativi, tiratori sempre più bravi e competitivi, distanze dei bersagli sempre diverse. Nell’ultima gara hanno anche pensato di aggiungere, alla fine, un bersaglio speciale, con vincitori specifici e senza punteggio per il Torneo, con difficoltà estrema consistente in un bersaglio rotondo di legno con al centro una parte metallica che, colpita, provocava la squalifica mentre il vincitore sarebbe stato chi più si avvicinava al bordo metallico senza toccarlo. Negli esterni ha vinto Maria Luisa Martinelli che ha superato Luca Bugnoli e la giovane Lucia Bei. La Classifica Donne ha visto Campionessa Italiana in carica Donella Bernini prevalere sulla bravissima esordiente Cinzia Pifferi per soli cinque punti e precedere anche Donatella Lorenzetti al terzo posto. Solo la categoria Uomini ha rispettato la classifica esistente con Roberto Giudici vincitore e Mauro Paolucci con Paolo Caroni al secondo e terzo posto. La gara a sorpresa ha visto primeggiare Lucia Rampaldi nelle Donne e sempre Roberto Giudici negli Uomini. Tutti i tiratori partecipanti hanno combattuto, con grande determinazione, tiro su tiro, cercando di colpire le parti più ricche di punti in bersagli veramente molto selettivi. Tutti molto bravi e, dopo sette gare, c’è ancora incertezza su chi, nella Gara Finale di domani, risulterà vincitore nelle Categorie Uomini e Donne e sarà premiato col grande Trofeo in palio. Passando alla gara ed ai vincitori di giornata, nelle cinque classifiche, a Punti maschile e femminile, Corniolo sempre Maschile e Femminile e gara solo a punti per la classifica Esterni, si sono avuti cinque vincitori diversi, Cinzia Pifferi, Cristina Baldi, Fabio Tarno, Roberto Giudici e Luca Bugnoli fra gli esterni che è già, con una giornata di anticipo, sicuro vincitore del Torneo nella sua categoria. Domani gara finale e premiazioni con ospite speciale, Roberto Di Jullo pittore e grande amico di Siena e di Monteaperti già presente nell’ultima occasione.