Tiro con la balestra. Si è svolta a Casetta la prima gara del Torneo Interno

E’ andata in scena a Casetta la prima gara del terzo Torneo Interno del Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’, manifestazione aperta anche a squadre esterne con classifica a parte e, alla fine, premiazione specifica. Già alla prima gara si sono avute tante conferme alle attese degli organizzatori soprattutto sulla validità della formula e sull’interesse che un torneo invernale può suscitare. A farla da padrone il solito grande impegno di tutti i tiratori ed al solito entusiasmo che caratterizza le gare di questo torneo. I fatti salienti della gara con ben 29 tiratori sono stati la conferma della regolarità di alcuni tiratori fra i quali il Campione Italiano appartenente al Manipolo Mercenario Valtiberino, Luca Bugnoli, vincitore della gara degli esterni, la conferma della Campionessa Italiana Donella Bernini che è risultata prima nella Classifica Donne a pari merito con Michela Colombo tutte e due atlete Senesi. Grande risultato per Lucia Rampaldi e Maurizio Cini con il primo posto nelle gare del corniolo Donne e Uomini e di due esordienti del Gruppo ‘Monteaperti 1260’ Paolo Caroni e Cinzia Pifferi che alla prima gara è arrivata seconda nella classifica a punti fra le Donne. Il più grande risultato l’ha ottenuto il più giovane atleta di Monteaperti, Leonardo Marchi che nella Categoria Uomini ha stracciato tutti con grande autorevolezza ed, a soli 12 anni, comanda la classifica Generale Uomini precedendo Roberto Giudici Maestro di Campo e grande organizzatore del Torneo. Il Torneo interno di ‘Monteaperti 1260’ si giocherà in otto gare complessive fino a marzo e si svolgerà sempre a Casetta. Prossima gara il 19 novembre.