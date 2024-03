Tiro con la balestra. Torneo interno tra incertezza ed emozioni. Le donne di Montaperti stupiscono ancora

Ancora una gara davvero emozionante la settima del Torneo Interno dei Balestrieri Monteaperti 1260. Nel campo al coperto, in attesa di riutilizzare l’impianto di tiro principale, è andata in scena l’ennesima prova di quanto interesse ci sia verso la Balestra Antica Manesca. Tutti i tiratori partecipanti hanno combattuto, con grande determinazione, tiro su tiro, cercando di colpire le parti più ricche di punti in bersagli veramente molto selettivi. Dopo sette gare c’è ancora incertezza su chi, nella Gara Finale di domenica, risulterà vincitore nelle Categorie Uomini e Donne. Passando alla gara ed ai vincitori di giornata, nelle cinque classifiche, a punti maschile e femminile, corniolo sempre Maschile e Femminile e gara solo a punti per la classifica Esterni, ci sono stati cinque vincitori diversi: Cinzia Pifferi, Cristina Baldi, Fabio Tarno, Roberto Giudici e Luca Bugnoli fra gli esterni che è già, con una giornata di anticipo, sicuro vincitore del Torneo nella sua categoria. Le classifiche generali relative agli atleti della squadra di casa, Balestrieri Monteaperti 1260, vedono ancora incertezza sul risultato finale femminile, tra le donne ancora in lizza Cinzia Pifferi, Donella Bernini e Donatella Lorenzetti, mentre tra gli uomini c’è incertezza per il secondo e terzo posto mentre per il vincitore, Roberto Giudici è, al sicuro, per pochi punti. Una menzione particolare per le donne di Montaperti che non finiscono di stupire e che sono state le vere protagoniste dimostrando, in ogni gara, grande abilità e determinazione. Cristina Baldi è un esempio di grande continuità e pur non apparendo ai primi tre posti della classifica generale, comunque è risultata prima nella gara a punti.