Tiro con la balestra. Ultima sfida del 2023 organizzata da Monteaperti 1260. L’appuntamento è per domenica prossima a Casetta

Domenica si svolgerà a Casetta, organizzata dal Gruppo di Balestrieri Monteaperti 1260, la quarta gara ed ultima dell’anno 2023 alla quale si sono iscritti già più di trenta tiratori, compresi tiratori di Città di Castello che partecipano al Torneo come esterni e a rappresentare anche il loro Palio della Balestra che si tiene ogni anno. Il Torneo vede gli atleti cimentarsi su sei diversi bersagli alcuni con immagini tecniche ed altri con soggetti liberi ma sempre molto impegnativi e selettivi posti a distanze diverse. Come sempre la gara termina con il tradizionale Tiro al Corniolo. Le prime tre gare sono state caratterizzate dal grande equilibrio in campo ed in tutte le tre classifche, Donne, Uomini ed Esterni con la presenza di tiratori Junior e, soprattutto con tiratori esordienti che gareggiano dimostrando il grande interesse che lo sport della Balestra sta suscitando. Dopo tre gare, le tre classifiche, vedono fra le Donne la Campionessa Italiana in carica Donella Bernini al primo posto, seguita da Cinzia Pifferi, in campo solo da quest’anno, e Lucia Rampaldi al terzo. Nella Categoria Uomini ritorna in testa Roberto Giudici che precede il bravissimo Mauro Paolucci vincitore della seconda gara ed il giovanissimo Leonardo Marchi vincitore della gara di inizio Campionato. La classifica degli Esterni vede l’assoluto predominio dell’atleta del Manipolo Mercenario Valtiberino, nonché Campione Italiano in carica, Luca Bugnoli, che comanda la classifica sin dall’inizio del torneo e che vede al secondo e terzo posto, Lucia Bei e Maria Luisa Martinelli. Nel Gruppo Sportivo Casetta Monteaperti non manca l’entusiasmo in tutti gli sport praticati, come la danza sportiva, il calcio maschile e quello femminile.