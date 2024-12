Tiro con l’arco. Brillano le ragazze della Bellaria

PESCIA

Si è svolta nell’impianto fisso di tiro con l’arco della città di Pescia, la gara indoor 18 mt aperta a tutte le divisioni (compound, arco nudo , olimpico), organizzata dalla Compagnia Arcieri Borgo al Cornio di Prato. Valida per la ranking di ammissione al prossimi campionati Regionali e Italiani Fitarco, i quattro turni di gara, due sabato pomeriggio, due domenica 22, hanno visto la partecipazione di 153 arcieri in rappresentanza di 24 Società.

In evidenza le ragazze della Bellaria di Pontedera, senza rivali nella categoria junior femminile a squadre arco olimpico, con Giada Taviani, Martina Genovesi e Angelica Cionini. Primo posto anche per Michela Bianco, senior femminile, arco olimpico. Primo posto infine per gli Allievi arco olimpico arcieri Cascinesi, con Giuseppe Canciello, Paolo Taccila , Giovanni Graziani .

Si sono contraddistinti anche Davide De Giovanni, Arcieri Livornesi e Alessia Belisari e Ilaria Tognozzi per Maremmana Arcieri.