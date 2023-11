Tiro con l’arco. Dominio degli. Arcieri Bizantini al Trofeo cittadino

Successo per gli atleti degli Arcieri Bizantini lo scorso fine settimana all’Istituto ’Perdisa’ per Il “Trofeo Città di Ravenna”. Per l’arco OL medaglia d’oro per Sofia Fuschini nella categoria senior femminile; bronzo per Tina Karasova nei master. È d’oro anche per Viola Brunelli. Chiude i podi dell’OL individuale Marcello Tozzola, con l’oro. Divisione AN: oro per Donatella Domini, argento per Sabrina Bandini e bronzo per Melania Ghetti. Molto bene anche gli uomini: doppietta per Michele Baroncini e Simone Pizzi che salgono rispettivamente sul primo e secondo gradino del podio nel senior maschile. Argento per Massimo Venturi (master maschile). Non sono da meno le squadre che si prendono in totale 5 podi. Sofia Fuschini, Palmiero Concettina e Giusi Torelli (foto) vincono l’oro senior femminile per l’arco OL; argento nei master per Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Giovanni Putzu. A segno anche gli allievi conquistando il terzo posto: Nicola Barlotti, Gambi Aaron, Castro Ramirez Felipe Ernesto vincono la medaglia di bronzo. Affollati anche i podi dell’AN con entrambe le squadre senior sul primo gradino del podio: Michele Baroncini, Simone Pizzi e Alessandro Ruma vincono sono primi, così come Donatella Domini, Sabrina Bandini e Melania Ghetti.