Tiro con l'arco, doppio titolo italiano per gli Arcieri Borgo al Cornio

Prato, 10 febbraio 2025 - A Pordenone, in occasione del Campionati Italiani indoor 2025 di tiro con l'arco, la società Arcieri Borgo al Cornio di Prato conquista due nazionali con Edoardo Nunziati nella categoria RM OL (13 anni) e con Federico Gargari nella categoria MM OL (52 anni). Due generazioni differenti per due ori per permettono al sodalizio laniero di salire a quota 13 titoli italiani nella propria storia. Gargari si impone fra i Master con 575 punti davanti a Cristiano Malavasi (Malin Archery Team) con 565 e a Marcello Tozzola (Arcieri Bizantini Ravenna) con 563, mentre Nunziati conclude al primo posto nei Ragazzi con 552 punti, precedendo Claudio Barbaro (Pama Archery Milazzo) con 551 e Matteo Poiana (Arcieri Cormons) con 545.

"Una trasferta che ha messo in luce la nostra società sia a livello giovanile che master a dimostrazione che il tiro con l'arco crea passione sia negli junior che nei senior - spiega il presidente degli Arcieri Borgo al Cornio, Roberto Carosati - tra l'altro domenica prossima la società sarà premiata a Roma e riceverà la Stella d'argento durante l'assemblea Nazionale Federale e sarò onorato di ricevere a livello personale un riconoscimento per la medaglia di bronzo vinta agli ultimi Campionati Mondiali Tiro di Campagna svoltisi in Canada a settembre 2024. Stiamo crescendo e vogliamo che siano sempre di più gli arcieri pratesi protagonisti a livello nazionale ed europeo. Tra l'altro negli ultimi tempi sono diversi i bambini che si sono avvicinati a questa disciplina che richiede concentrazione ma è molto stimolante per la crescita personale sia sportiva che di equilibrio. Siamo in via della Chiesa a Santa Maria a Colonica e possono provare tutti".