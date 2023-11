Tiro con l’arco. Due ori a Riccione per gli Arcieri

All’ottavo trofeo indoor Città di Riccione, gli Arcieri Bizantini Ravenna si sono presentati con 15 atleti, distinguendosi anche a livello giovanile. Oro per Viola Brunelli nella categoria giovanissimi (arco olimpico) e per lo junior Riccardo Venturi (compund). Bronzo per Margherita Turci, categoria ragazzi, mentre Nicola Barlotti si è fermato ai piedi del podio. Seguono a ruota Felipe Ernesto Castro Ramirez (7°) e Diego Dalla Costa (8°). Nicola Morrongiello, Felipe Ramirez e Diego Dalla Costa hanno poi conquistato l’oro a squadre nell’arco olimpico ragazzi. Podi sono arrivati anche a livello senior e master. Bronzo per Michele Baroncini nell’arco nudo. Argento per Venturi, Tozzola e Pizzi nel master. Tozzola porta a casa l’oro anche nell’olimpico individuale. Il prossimo appuntamento il trofeo Città di Ravenna il 18-19 novembre.