Tiro con l’arco: eleonora brilla ai tricolori di para-archery. e cresce nanni sotto la guida di marino fransoni. Sarti: una medaglia d’argento, una di bronzo e pure il nuovo primato italiano

Due medaglie, una d’argento e una di bronzo, per Eleonora Sarti, 38 anni, tre partecipazioni ai Giochi Paralimpici e pure un nuovo record italiano. Eleonora (doppio tesseramento, Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e Castenaso Archery Team), era al PalaIgor di Novara, per i campionati italiani indoor pararchery.

Eleonora nella finale per il bronzo assoluto Compound Open, migliora di un punto il record italiano sulle 15 frecce indoor, che aveva realizzato ai campionati italiani indoor del 2019 con 147 punti. Sempre Eleonora aveva conquistato una medaglia d’argento nella classifica di classe sempre nel Compound con 574 punti.

Gabriele Nanni (Gruppo Sportivo Fiamme Oro) raggiunge il settimo posto nella classifica di classe nel compound open con 553 punti, migliorando il 13° posto dell’anno scorso con 533 punti.

Nanni negli scontri per il titolo assoluto, dopo aver vinto agli ottavi di finale contro Massimo Addio (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa) 143-137, perde ai quarti contro il bergamasco Giampaolo Cancelli (futuro Campione Assoluto, che arrivava così a 5 titoli assoluti indoor) 144-140.

Gabriele, che è allenato da Stefano Marino Fransoni, raggiunge così il quinto posto assoluto nel Compound Open, migliorando il nono posto del 2024. Stefano Marino Fransoni, infine, tuttora in carica come delegato provinciale della Fitarco, potrebbe correre, il mese prossimo, per il ruolo di presidente del comitato Emilia-Romagna.