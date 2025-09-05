Tiro con l’arco: Federico a Gwangju in Corea del Sud per i campionati mondiali Targa. Musolesi sogna centri iridati

GWANGJU (Corea del Sud)Dopo il congresso World Archery, che ha portato all’elezione di Greg Easton come nuovo presidente della federazione internazionale, scattano in Corea del Sud i campionati mondiali Targa di tiro con l’arco.

A Gwangju ci sono cinquecento arcieri in rappresentanza di 75 paesi. Solo dodici nazioni, però, si presenteranno in tutte le competizioni. Tra queste, ovviamente, l’Italia e ci sarà un ragazzo che rappresenterà Bologna, il Castenaso Archery Team e l’Aeronautica Militare. Si tratta di Federico Musolesi, classe 1998, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, al punto tale da essere stato uno degli azzurri che, nella passata stagione, hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi.

Con Musolesi ci sarà anche Matteo Borsani che, come Federico, è reduce dai successi all’Eurpean Grand Prix e ai World Games. Il mondo dell’arco negli ultimi mesi è cambiato, ma Federico resta uno dei punti di riferimento e, dopo un’estate nella quale ha alternato allenamento a un po’ di meritato riposo, ha già fissato quelli che saranno i prossimi obiettivi.

Il sogno di Federico, anche se i criteri saranno ancora più selettivi, è quello di essere ancora azzurro in occasione della prossima edizione dei Giochi a Los Angeles 2028.