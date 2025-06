Tiro con l’arco. Festa di arcieri a Savignano. E Morello supera Musolesi

Grande festa e grandissimi risultati alla gara di tiro di campagna 24+24 di tiro con l’arco organizzata dagli Arcieri Terre di Castelli lo scorso weekend a Savignano sul Panaro e valevole per la selezione per i Campionati Europei e per i World Games in programma nei prossimi mesi. La gara era patrocinata dal Comune di Savignano sul Panaro con la collaborazione di Avis Vignola e del Gruppo Cremonini.

A sfidarsi in un clima rovente sul bel percorso creato tra il fiume Panaro e il campo fisso in uso alla società organizzatrice ben 105 arcieri con tanti nomi illustri del panorama arcieristico italiano e mondiale, tra i quali spiccavano Federico Musolesi e Chiara Rebagliati titolari alle ultime Olimpiadi di Parigi. Tra i risultati i migliori score sono di Marco Morello (beffando al fotofinish proprio Musolesi) e Roberta Di Francesco nell’Arco Olimpico, di Marco Bruno con un pazzesco score da 837 punti e Giulia Di Nardo nel Compound e di Simone Barbieri e Cinzia Noziglia nell’Arco Nudo. Per la formazione di casa vittoria della fuoriclasse Fabia Rovatti nella classe Master Femminile Arco Nudo.