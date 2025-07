Tiro con l’arco. Marche protagoniste alla Coppa delle Regioni

La rappresentativa marchigiana alla Coppa delle Regioni 2025 di tiro con l’arco porta a casa due medaglie d’oro e una d’argento grazie a tre atleti della provincia. Nella competizione nazionale, in scena nella cornice della Reggia di Venaria Reale, a Torino, la squadra della Fitarco Marche ha conquistato tre brillanti medaglie, sotto la guida e il supporto dei tecnici regionali Marco Feliziani, Franz Peruzzini, Nicola Brunelli, Isabella Di Nardo e di Sergio Piermattei, presidente regionale Fitarco. Gli atleti in gara per le Marche erano sedici. Ha conquistato il gradino più alto del podio Evelina Feliziani degli Arcieri del Medio Chienti di Belforte nella categoria Allieve arco olimpico targa giovanile, firmando anche il nuovo record regionale nella gara di qualifica con 610 punti. Primo posto anche per Francesco Sparvoli, sempre degli Arcieri del Medio Chienti, nel Compound tiro campagna. Secondo posto per Giuliano Palmioli, Arcieri Nuovo Oratorio Cristo Re di Caldarola, argento nel Tiro campagna arco olimpico, dopo aver dominato il primo posto nella gara di qualifica. "La nostra squadra mi ha dato tanta forza", ha commentato la giovane Feliziani parlando della compagine marchigiana. "Il gruppo è la cosa più bella che ci sia, si vince e si perde in gruppo", ha aggiunto Sparvoli. Gli atleti si sono già rimessi a lavoro per prepararsi agli imminenti Campionati italiani targa, in programma a Rovereto, in Trentino.