TIRO CON L’ARCO. Martina Genovesi medaglia d’argento per la Bellaria

Nell’impianto sportivo della Compagnia Arcieri Maremmana di Grosseto, si sono svolti i Campionati regionali della Toscana di Tiro con l’arco alla targa, per le divisioni Olimpica, Compound, ed Arco nudo. Oltre 160 gli arcieri iscritti, rappresentanti i migliori della Toscana, di cui diversi atleti nazionali, suddivisi nelle proprie classi e divisioni. Il caldo torrido della giornata ha reso la gara, iniziata alle ore 9 e finita intorno alle ore 13, una maratona di resistenza, nel tirare le 72 frecce alle distanze previste per le diverse divisioni e categorie (70, 60, 50, 40 metri). Martina Genovesi della ASD Arco & Sport Bellaria Pontedera che gareggiava nella classe Allieve alla distanza di 60 metri si è distinta subito nella prima manche posizionandosi terza e addirittura migliorandosi nella seconda manche, ottenendo il secondo gradino del podio Toscano nella classe Olimpico Allieve femminile. Le prossime competizioni in zona saranno le gare organizzate dalle Polisportiva Arcieri cascinesi il 14 e 15 giugno a Cascina dove l’obbiettivo di Genovesi sarà puntare a qualificarsi per i prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno dal 17 al 20 luglio a Rovereto organizzati dalla società Kosmos di Rovereto.

