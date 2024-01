Tiro con l’arco. Musolesi, Sarti e Aldrovandi non sbagliano mai

Tanti risultati per gli arcieri di casa nostra impegnati in due momenti particolari. Al trofeo Città di Ravenna, il giudice di gara è Renato Morselli, il direttore dei tiri Renzo Roversi. Nell’olimpico senior successo per Federico Musolesi (Castenaso Archery Team e Cs Aeronautica Militare) e terzo posto per Michele Azzano (Castenaso).

Vincono Matilde Aldrovandi (Castenaso) nell’olimpico ragazze; Martina Bonfiglioli (Castenaso) nell’olimpico junior; Stefania Franceschelli (Castenaso) nell’olimpico master; Eleonora Sarti (Castenaso e Gs Paralimpico Difesa); Isabella Bacerio (Castenaso) nel compound allieve; Loris Degli Esposti (Arcieri Felsinei) nell’arco nudo master.

Nell’olimpico allievi successo per Umberto Ungarelli (Castenaso) e terza piazza per il compagno di squadra Matteo Amadori.

Secondo posto per Linda Conti (Castenaso) nell’olimpico senior davanti a Mariacarmen Rallo (Felsinei).

E doppio terzo posto per Marco Bonacci (Castenaso) nell’olimpico junior ed Ettore Luigi Sivieri (Castenaso) nell’arco nudo.

A squadre oro per il Castenaso nell’arco olimpico senior (Federico Musolesi, Michele Azzano e Massimo Fini) e nell’olimpico allievi (Umberto Ungarelli, Matteo Amadori e Mattia Scaletta).

Nell’arco nudo senior, secondo posto per Castenaso (Ettore Luigi Sivieri, Roberto Rinaldi e Paolo Bonatti) terza piazza per la Compagnia Arcieri dei Graffiti (Fabio Udine, Alessio Garzaro e Luciano Barzanti).

Chiusura con il trofeo Città di Salvaterra (giudice di gara Emiliano Lazzara, direttore dei tiri Ivan Ferrari). Vincono Eleonora Sarti (Castenaso) nel compound; Barbara Gualtieri (Arcieri di Re Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) nel compound master. Secondo posto per Davide Bertoncelli (Arcieri di Re Bertoldo) nell’arco nudo master e terze piazza per Daniele Fajner (Arcieri Felsinei) nell’olimpico master e per Sara Merighi (Real Sala Bolognese) nell’olimpico allievi.