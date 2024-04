Tiro con l’arco: nell’individuale Federico si arrende solo a Gazoz, campione olimpico. Musolesi show allo Spring Arrows. Oro e argento pensando ai Giochi

ANTALYA (Turchia)

Un oro e un argento: è il bilancio, eccezionale, di Federico Musolesi (doppio tesseramento Castenaso Archery e Aeronautica Militare) impegnato con la Nazionale azzurra ad Antalya, in Turchia, per lo Spring Arrows Tournament.

Si è trattato di un ottimo test in vista delle prove di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

L’Italia chiude al secondo posto nel medagliere, con due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo (come la Germania) alle spalle dei padroni di casa della Turchia. E c’è la firma del giovane ed emergente Musolesi (nella foto) in tutto questo. Federico fa parte della squadra maschile – con Matteo Borsani e Mauro Nespoli –, che vince la prova a squadre battendo 6-2 la Gran Bretagna.

Nell’individuale, Musolesi, 25 anni, dimostra di avere nervi di acciaio. La semifinale con l’uzbeko Sadikov si risolve solo allo shoot off: vince Federico 6-5.

In finale, però, per l’azzurro di Castenaso, cresciuto nella società di Carla Di Pasquale, c’è l’idolo di casa. Il turco Mete Gazoz, oltre a godere dei favori del pubblico, è il campione olimpico e mondiale in carica.

Non sbaglia una freccia, il turco, per lui solo ’10’, con una sola sbavatura, questione di millimetri, in una gara pressoché perfetta. Federico deve rassegnarsi al secondo posto, ma la sua credibilità, a livello internazionale, continua a crescere e anche gli avversari sanno che, per vincere, devono fare i conti con lui. Una medaglia d’argento e un secondo posto che valgono tanto. Anche in prospettiva olimpica, perché Federico, ai Giochi, vorrebbe proprio andarci.

