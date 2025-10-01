Tiro con l’arco. Sagitta, Giorgetti campionessa. Maddalena e Michela agli Europei

Quattro medaglie, un titolo nazionale e tanti piazzamenti di prestigio ai Campionati italiani Fitarco 3D (le gare in zone boschive con sagome raffigurati animali come bersagli) per la Sagitta Arcieri Pesaro, che anche quest’anno avrà due atlete convocate per gli Europei di fine settembre: Maddalena Marcaccini e Michela Donati. Polino porta bene a Maria Cristina Giorgetti, tiratrice di longbow (l’arco lungo costruito in legno), capace tornare sul trono della categoria a distanza di due anni, sullo stesso campo di gara in cui ci era già riuscita nel 2023. Per altro, il suo oro è arrivato al termine di una finale da batticuore, con un controsorpasso all’ultima freccia, ai danni della fortissima Iuana Bassi (Arcieri del Tigullio). Sempre nel longbow, ma al maschile, è arrivato il primo podio individuale nel 3D Fitarco per Marco Red Ambrosi, con un argento che vale tantissimo. Secondo in qualifica, dopo un percorso pazzesco si è fermato solo in finale contro Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi), che ha realizzato un punteggio da fantascienza: 75 punti su 88.

Si conferma sul podio la campionessa italiana uscente di arco tradizionale, Donati. Battuta in semifinale da Sabrina Vannini, sua compagna di Nazionale, poi vincitrice dell’oro, si è rifatta conquistando il bronzo. La quarta medaglia è arrivata dalla squadra femminile, che sale sul podio per il quinto anno di fila, con Giorgetti, Donati e Marcaccini (arco compound) terze classificate. A impreziosire il risultato della Sagitta, in un campionato mai così partecipato (oltre 700 atleti), ci sono stati tre quarti posti, per Marcaccini e per le squadre miste di longbow e di arco tradizionale, e altri quattro arcieri qualificati per i turni eliminatori. "Sono molto soddisfatta – commenta la presidente e allenatrice, Elena Forte –. È sempre bello tornare con delle medaglie, ma stavolta lo è stato ancora di più, perché si è vista una squadra unita, fatta di amici che rimangono a sostenere i compagni ancora in corsa anche una volta finite le proprie gare. Nel 2025, per altro, la Sagitta Arcieri Pesaro compie 15 anni: festeggiare così è bellissimo. L’altra notizia positiva è che, per la prima volta, anche la squadra maschile è entrata tra le otto più forti società d’Italia: vero, si sono fermati ai quarti di finale, ma non se l’aspettavano, erano molto emozionati, ed è stata una prova in vista dei prossimi eventi, che ci troveranno più preparati. Un grande applauso alla squadra femminile, brava Giorgetti, brava Donati e un bravissimo ad Ambrosi, che in finale ha conteso l’oro fino all’ultimo a quello che forse è l’arciere di longbow più forte al mondo. Sono fiera della nostra società e di rappresentare la Sagitta e questo bellissimo gruppo di amici".

Nicola Petricca