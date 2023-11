Tiro di precisione. Altra impresa di Andrea Fratini: terzo posto al campionato italiano

Nel poligono dell’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Astore a Campagna, in provincia di Salerno, l’apecchiese Andrea Fratini si ripete e conferma a grandi livelli: dopo un ottimo campionato e aver vestito la maglia della nazionale nel mondiale di agosto, e dopo avere contribuito a portare la nazionale italiana categoria Factory (armi di fabbrica non personalizzate ndr) al sesto posto, si classifica terzo nel campionato italiano di precision rifle cal. 22lr. Il precision rifle è una disciplina di tiro dinamico sportiva svolta con tiri da posizione non convenzionale a distanze variabili. Sotto un diluvio incessante e con qualche problema tecnico di troppo, Andrea non si lascia scoraggiare e mantiene la posizione recuperando il giorno dopo e portandosi a casa il terzo posto in campionato dietro i suoi compagni di nazionale Giordano Cipriani e Antonio D’Ambrosio.