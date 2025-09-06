Titani a un passo dal titolo. San Marino domina gara2. E lo scudetto è vicinissimo

SAN MARINO BASEBALL 8 PARMA BASEBALL 7

PARMA: Angioi 2b/l (0/4), Gonzalez ed/2b (0/3), Geraldo ss (1/4), Concepcion 3b (1/3), Mineo r (1/3), Ascanio 1b (0/4), Astorri (Catellani ed) dh (1/4), Battioni ec (0/2), Flisi es (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (0/4), Marlin ss (2/5), Helder 1b (0/5), Lino r (0/3), Angulo (Lo. Di Raffaele, Proctor) 2b (2/4), Pieternella dh (2/5), Diaz es (2/4), Celli ec (0/2), Di Fabio (Servidei) 3b (0/3).

PARMA: 000 500 200 = 7 bv 5 e 1 SAN MARINO: 000 003 005 = 8 bv 7 e 3

LANCIATORI: Bocchi (i) rl 5, bvc 2, bb 1, so 8, pgl 0; Scotti (r) rl 2.2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Santana (r) rl 0.1, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 4; Angioi (L) rl 0.2, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1; Palumbo (i) rl 4, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 0; Lu Di Raffaele (r) rl 4, bvc 1, bb 5, so 7, pgl 2; Civit (W) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: triplo di Flisi.

Rispetto a gara1 è una rivoluzione copernicana. Cambia tutto, tranne chi festeggia: San Marino. Dal dominio della prima partita, i Titani passano a una seconda a inseguimento. Dura, nervosa, tesa, con diversi espulsi ma con una stratosferica rimonta finale, da 3-7 a 8-7 al 9°. E lunedì a Parma sarà matchpoint. L’attacco sammarinese si ferma davanti a un Bocchi dominante, quello ducale segna cinque punti al 4° e va in fuga. Non per responsabilità di Palumbo, ma per qualche imperfezione assortita di una difesa fin lì eccellente. Al 6° San Marino accorcia sul 3-5 su Scotti e in campo la tensione sale a livelli di guardia. C’è spazio anche per una revisione all’instant replay che lascia salvo in seconda Marlin. Animi bollenti, ma Parma sempre avanti. Ancor più comodamente sulla valida di Mineo a basi piene al 7°, un giro di mazza che vuol dire 3-7.

Finita? Non proprio. Dopo diverse scaramucce, sul singolo di Angulo nella parte bassa dell’8°, lui e Scotti riaprono battibecchi precedenti e le panchine si riversano in campo. I due giocatori sono espulsi, Parma mette sul monte Santana e il pitcher risponde presente col terzo out dell’ottava ripresa. Al 9° però cambia tutto. A basi piene e zero out, la base ball a Batista significa quarto punto (4-7) e anche ulteriore cambio di pitcher, con Angioi che dalla seconda base si sposta sul monte di lancio. Marlin è eliminato in diamante ma firma anche il 5-7, mentre Helder è il secondo out, con Lino poi passato intenzionalmente in prima. Proctor, pinch hitter per Di Raffaele, guadagna la preziosissima base ball del 6-7. L’incredibile rimonta è a un passo, ma deve essere concretizzata. A farlo ci pensa Ortwin Pieternella, ancora lui, che tocca una valida a destra. Due punti, vittoria per San Marino. Lunedì alle 20.30 gara3 a Parma e San Marino dpvrà mantenere il sangue freddo per sfruttare questo primo match-point scudetto.