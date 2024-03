Ragaini da impazzire, titolo italiano e pass per le Olimpiadi di Parigi. In vasca con la cuffia di Megli

Pazzesco Alessandro Ragaini: il nuotatore diciassettenne di Castelplanio, tesserato Team Marche/Carabinieri, centra agli Italiani assoluti primaverili di Riccione un oro nei 200 stile libero che scrive la storia dello sport marchigiano. Sì, perché il ragazzo cresciuto nella vasca di Moie non solo regala al pubblico una gara incredibile in cui resta attaccato al favorito Filippo Megli per poi sorpassarlo in una formidabile ultima vasca, ma conquista anche il pass per le Olimpiadi. Perché il crono di Ragaini, 1’45"83 è esattamente il tempo richiesto nei 200 stile libero dalla Federnuoto per andare a Parigi. La gara del giovane talento allenato da Andrea Cavalletti è una cavalcata trionfale: arriva in finale con il secondo tempo dietro a Megli, un crono che già la dice lunga sulla sua condizione, visto che è il personal best con cui ritocca quello dello scorso settembre ai Mondiali di Netanya, ma raggiunto stavolta solo a marzo, a metà stagione. In finale si fa prestare la cuffia da Filippo Megli: sono compagni di squadra nei Carabinieri, ma il prestito fa sorridere e, nel contempo, è un tributo del giovane nuotatore al primatista italiano (1’45"67) che gli nuota a fianco in corsia 4. Perfetto lo stacco dal blocco, altrettanto la conduzione della gara: Megli parte forte e impone a tutti il suo ritmo, nella terza vasca Ragaini comincia ad avvicinarsi al fiorentino e dopo l’ultima virata piazza la progressione irresistibile con cui va a centrare oro e pass per Parigi con un 1’45"83 che è un tempone, ad appena 16 centesimi dal record italiano di Megli che giunge secondo. La piscina di Riccione, che aveva appena finito di applaudire la diciassettenne Sara Curtis nei 50 stile libero, stavolta è costretta alla standing ovation per Alessandro Ragaini. In lacrime dalla gioia tutti i suoi sostenitori attaccati alla televisione, dalla piscina di Moie ai compagni di squadra, dalla famiglia ai compagni di scuola del liceo Galilei di Jesi. "Non ho veramente parole per quanto accaduto qui a Riccione – commenta Alessandro Ragaini dopo la gara ai microfoni della Rai –. Non pensavo di poter nuotare un tempo del genere e di battere Filippo che in questi giorni è andato fortissimo. Sono cresciuto molto dopo la convocazione con la nazionale assoluta per i Mondiali di Doha: le mie motivazioni sono aumentate. Dedico questo traguardo a tutta la mia famiglia, al mio allenatore e ai miei amici. Io amo da sempre questo sport che ho iniziato quando avevo cinque anni". Sorride anche Megli, sconfitto dal giovane talento cui tributa tutto il merito di una gara incredibile: "Sono felice per Alessandro che si merita la vittoria e la qualificazione olimpica. E’ veramente un bravo ragazzo e gli ho dato la cuffia anche per questo motivo".

Giuseppe Poli