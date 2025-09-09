Titolo tricolore per Astori. Estense al top nel triathlon

Nello scorso week-end ad Alba Adriatica si sono svolti i campionati italiani di triathlon olimpico assoluto ed Age Group. Straordinario il ventunenne ferrarese Nicolò Astori (Team 707 Minini), che è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio tra gli assoluti, iscrivendo in questa edizione 2025 il suo nome nell’albo dei campioni italiani della specialità olimpica di Triathlon (1,5km nuoto, 40km ciclismo e 10km corsa). Il giovane atleta azzurro è stato il protagonista assoluto di giornata, uscito dal nuoto con il primo gruppo, è rimasto agganciato con i fuggitivi nella frazione di ciclismo e una volta lanciatosi in testa sul lungomare della città abruzzese con una progressione decisa ha imposto il suo ritmo e tagliato il traguardo in testa. "Sono molto felice di questo titolo italiano – racconta Nicolò Astori, cresciuto a Ferrara e stabilitosi a Riccione per allenarsi nel centro federale alto livello – Vengo da un periodo di altura in raduno con la Federazione che mi ha messo in ottima condizione. È stata una bella lotta combattuta e ho avuto la meglio nel finale".

Le ultime stagioni hanno visto crescere Nicolò un passo alla volta. Nel Duathlon Sprint, tra gli Junior, si è laureato campione del mondo nel 2022 e d’Europa l’anno successivo. Nel 2024 ha invece raggiunto la seconda piazza nella Europe Cup di Cork e la quarta agli Italiani di Duathlon Sprint. Sulla scia dei risultati degli ultimi anni, Astori è stato inserito nel progetto della nazionale che mira ai Giochi di Los Angeles 2028.