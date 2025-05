Tommaso Calonaci brilla nell'enduro MTB: primo italiano in Coppa del mondo

Una primavera da protagonista per Tommaso Calonaci, giovane talento toscano dell’enduro MTB in forza al team Ottoracing Technology di Volterra. La squadra a conduzione familiare fondata dal padre, attiva dal 2006 nel motociclismo e da due anni anche nella MTB sta condividendo assieme a Tommaso una stagione con risultati di rilievo. Difatti a soli sei anni dal debutto agonistico, Calonaci si è imposto con forza sulla scena nazionale brillando anche in Coppa del mondo, dove attualmente occupa il 25° posto assoluto in classifica generale e primo tra gli italiani, in un contesto che raccoglie circa 200 tra i migliori specialisti del mondo selezionati dalla federazione.

Il 2025 si è aperto con una serie di risultati di altissimo livello: A Castelnuovo Val di Cecina, nella tappa inaugurale del Toscano Enduro series, Calonaci ha dominato la classifica maschile vincendo con ampio margine tutte e quattro le prove speciali davanti a oltre 300 partenti. Due settimane dopo alla prima tappa del Campionato Italiano disputata all’Isola d’Elba, ha chiuso al secondo posto assoluto ma il debutto in Coppa del mondo è arrivato a Pietra Ligure il 10 maggio scorso, tra i 200 atleti selezionati per la massima competizione internazionale di enduro MTB dove ha concluso la tappa con un trentatreesimo posto assoluto, un risultato già importante al cospetto dei migliori rider del mondo. Mentre nella seconda tappa in Polonia, a Bielsko-Biala ha successivamente compiuto un vero salto di qualità, chiudendo 20° assoluto e centrando uno straordinario 4° posto nello Stage 4, a soli tre secondi dal campione del mondo.

Un risultato che lo ha proiettato ufficialmente tra i top 30 del ranking mondiale e soprattutto, come il miglior italiano in classifica generale. Ora Calonaci è già al lavoro per preparare al meglio il doppio appuntamento consecutivo tra Francia e Austria.

Andrea Martina Torre