Tommaso Dati trionfa al Memorial Tortoli con una volata vincente

Le ruote di Tommaso Dati della Biesse Carrera Premac sono state le più veloci ed è lui ad esultare sul traguardo del Memorial Tortoli. Oltre 170 chilometri la distanza di gara, coperta in poco meno di quattro ore - per la precisione 3h52’28“ - dal gruppo. Negli ultimi chilometri si è consumata l’azione decisiva. Dei sei uomini in testa al gruppo è rimasto solo uno, Dati della Biesse-Carrera, partito in precedenza nel punto più duro del percorso. Dati è stato poi ripreso da Christian Bagatin (Mbh Bank Ballan CSB), ma l’azione combinata non è riuscita al meglio tanto da permettere agli inseguitori, tra i quali Edoardo Cipollini, di rientrare. A pochi metri dal traguardo la volata di Tommaso Dati è risultata vincente che si è così aggiudicato il Memorial Tortoli. Il podio è stato poi completato da Bagatin e Cipollini al termine di una gara spettacolare che non ha certo deluso le aspettative dei tanti appassionati presenti sul percorso.

Ordine d’arrivo (km 172 in 3h 53’28 media/h 44,203): 1 Dati Tommaso (Biesse Carrera Premac); 2 Bagatin Christian (MBH); 3 Cipollini Edoardo (MBH); 4 Bessega Gabriele (Biesse); 5 Oioli Manuel (MBH); 6 Bruno Andrea Alfio (Team Hopplà); 7 Novak Pavel (MBH); 8 Regnanti Matteo (Team Hopplà); 9 Palomba Marco (SC Padovani); 10 Parravano Francesco (MG Kvis).