Tommy Occhi, il sogno ora è realtà: "Correrò sulla moto di Simoncelli"

Il ferrarese Tommy Occhi in ‘sella’ alla MotoE di SIC58. Nella giornata di mercoledì a Misano Adriatico, si è tenuta la presentazione ufficiale dei piloti della ‘SIC58 squadra corse’, alla presenza di Paolo Simoncelli, padre del compianto Marco. Tra i piloti per la stagione 2025 figura anche il ferrarese Tommaso ‘Tommy’ Occhi, 21anni di Masi Torello. Un 2024 che si era concluso, infatti, con l’annuncio di un contratto prestigioso, ovvero, la firma con ‘Sic58 squadra corse’ di Paolo Simoncelli. Nel 2025 Tommaso Occhi parteciperà al mondiale moto E (elettriche) categoria MotoGP. Un sogno che si avvera per il motociclista di Masi Torello. Il giorno della presentazione lo stesso Tommy ha voluto ricordare: "Un giorno importante per me, una stagione in cui le aspettative sono quelle di divertirmi. Il primo pensiero, dopo essermi seduto sulla moto per la prima volta, è quella che è veramente bella. Il mio obbiettivo è quello di crescere, ne sono sicuro, perché questa è una categoria che c’è già da qualche anno, ma annovera diversi piloti affermati. Voglio andare avanti e non fermarmi qua in MotoE, e spero di riuscirci".

Prima della presentazione Occhi aveva ricordato come "Marco Simoncelli è sempre stato il mio idolo, ora è un onore aver firmato un contratto con la squadra corse del papà. Il tutto è iniziato da un incontro con Federica Costa e Andrea Lazzarini, che lavorano nel moto sport da anni, che mi hanno indirizzato verso il mondiale e poi ho parlato un po’ con Paolo Simoncelli, fino ad arrivare al sogno".

Tommaso fin da piccolo amava girare con le minimoto e in camera teneva il poster del suo ‘mito’ Marco Simoncelli. A 10 dieci anni con la propria minimoto inizia a girare in qualche parcheggio vicino a casa, per poi ‘assaggiare’ per la prima volta la pista da corse a Ripapersico, nel Comune di Portomaggiore. Tommy studia all’università di Ferrara Scienze Motorie, si allena due volte al giorno, inoltre fa l’istruttore di minimoto e miniGp nella pista di Ripapersico. La prima squadra di gara fu dal 2014 al 2018 il ‘Team Space’. Iniziò nel 2014 con il campionato giovanile ‘trofeo Persico’ e ‘trofeo XFive’, rispettivamente con una vittoria e buon piazzamento. Il primo vero ‘salto’ di categoria nel 2017 con il campionato italiano di categoria e il trofeo Marco Simoncelli, stesso percorso anche nel 2018, dove si aggiunse anche un europeo nella pista di Franciacorta in Lombardia. Il 2019 ha visto il passaggio al Geko Bike Factory nella categoria ‘ruote alte’. Si passa al biennio al 2021-22, dove il giovane pilota ha partecipato al Civsuper sport 300, con buoni risultati e nel 2023 esordio R7cup vincendo il titolo italiano. Nel 2024 ha ripetuto il R7cup col gruppo ‘Isernia Corse’.

Mario Tosatti