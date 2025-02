Tonelli e Vitali dominano al ’Le Fonti’

Dopo che il maltempo ha costretto all’annullamento della gara in calendario sabato 15 febbraio, al Golf Club Le Fonti i giocatori sono tornati regolarmente in campo domenica scorsa per la tappa del circuito ’Caffè del Doge & Friends’. La competizione è andata in scena con formula a coppie mettendo in palio l’accesso diretto alla finale nazionale in programma presso il Golf Club Folgaria. Il percorso castellano si è presentato in ottime condizioni, solo leggermente appesantito ma senza nessun problema di giocabilità. I risultati sono stati eccellenti con molte coppie a contendersi i premi in palio. Angelo Tonelli e Gianluca Vitali hanno vinto la gara con 73 colpi beffando al fotofinish Ivano e Romeo Falconi che hanno terminato a pari colpi ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Nella categoria netta giornata perfetta per Francesco Cennamo e Mauro Berti che, con ben 48 punti, hanno superato Maria Vittoria Baravelli e Silvia Musiani al termine di un avvincente testa a testa.

Andrea Ronchi