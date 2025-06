Torna a San Giovanni la “Staffetta sotto le stelle”

Arezzo, 04 giugno 2025 – Domani le strade del centro storico di San Giovanni Valdarno torneranno a riempirsi di energia, fatica e passione con la diciottesima edizione della “Staffetta sotto le Stelle”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano organizzato dall'Atletica Sangiovannese. La gara, organizzata come sempre con cura dalla locale associazione sportiva, è considerata un vero e proprio fiore all'occhiello per gli amanti della corsa su strada e si distingue per la velocità del percorso e l'unicità della sua ambientazione. Il tracciato si snoda infatti nel cuore del trecentesco impianto urbanistico della città, progettato dall'illustre architetto Arnolfo di Cambio. Un contesto affascinante e suggestivo che, ogni anno, fa da sfondo a una sfida sportiva di alto livello e grande partecipazione.

Quella di quest'anno particolarmente sarà un'edizione ricca di novità. A partire dalla maglia tecnica con logo esclusivo della gara che verrà distribuito nel pacco gara a tutti i partecipanti, un omaggio simbolico e pratico per ricordare l'evento anche dopo il traguardo. Sul piano sportivo, si allarga ulteriormente il ventaglio delle categorie ammesse. Oltre alla conferma, per il secondo anno consecutivo, delle categorie giovanili (cadetti, cadette, ragazzi e ragazze), faranno il loro debutto anche le categorie Oro e le Veterane donne, arricchendo la partecipazione e favorendo l'inclusione di tutte le fasce d'età e abilità. Il programma della serata prevede la partenza alle ore 20 con le categorie giovanili, per poi entrare nel vivo con la gara riservata agli adulti alle ore 21. Una formula collaudata che consente a tutti – atleti, famiglie e spettatori – di vivere appieno l'atmosfera speciale della corsa in notturna. La gara è valida come settima prova del Campionato provinciale UISP su strada e fa parte del Grand Prix organizzato dalla UP Policiano, come sempre guidato dal patron Fabio Sinatti, che sarà presente anche in veste di speaker ufficiale.

Occhi puntati sui tempi record stabiliti nell’edizione 2024. Nella categoria assoluti, il primato appartiene alla coppia Leonardo Grilli e Andrea Lombardo Facciale, che hanno chiuso la prova in un incredibile 11 minuti e 36 secondi. Tra le donne, il tempo da battere è quello della coppia Valentina Mattesini e Giulia Sadocchi, che lo scorso anno hanno fermato il cronometro su un ottimo 14.20. Prestazione da incorniciare anche nella categoria mista, dove la coppia Giulia Bernini (atleta valdarnese della Futura) e Abderrazzak Gasmi ha concluso in 12.18. Da segnalare in particolare i parziali individuali: 6.41 per Bernini (migliore frazione femminile dell’intera manifestazione) e uno strepitoso 5.37 per Gasmi, con una media chilometrica di 2.49’ al km, la più veloce in assoluto. Tra gli atleti di casa, brillano i nomi di Alessio Roncolini e Gabriel Gallini, che nel 2024 hanno chiuso la staffetta in 13.55, classificandosi undicesimi nella categoria assoluti. Le iscrizioni sono già attive sul sito http://www.cronorun.it e la corsa si preannuncia ancora una volta avvincente e partecipata.

Gli appassionati della corsa non potranno mancare a quello che si conferma uno degli eventi sportivi più sentiti e spettacolari del territorio valdarnese. Con la sua combinazione di tradizione, agonismo e paesaggio urbano, la Staffetta sotto le Stelle è pronta a scrivere un nuovo, brillante capitolo della sua storia. "Siamo davvero molto fiduciosi. Le premesse per una grande partecipazione ci sono tutte considerando che in questo momento siamo già ad oltre 65 coppie nelle varie categorie adulti e che si stanno iscrivendo in queste ore anche numerose staffette giovanili - ha detto il presidente dell'Atletica Sangiovannese Andrea Frosali - Ringrazio i componenti del consiglio che stanno facendo un lavoro importante, gli sponsor, l'Amministrazione comunale per il patrocinio e il contributo e tutti i volontari che come sempre ci daranno una mano. Ai sangiovannesi e agli appassionati di corsa diamo appuntamento a stasera alle 20 sotto il Palazzo d'Arnolfo...lo spettacolo è assicurato".