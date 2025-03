Torna ’Donne in Corsa’. L’8 marzo del podismo

Arrivano oggi ad undici le edizioni di ’Donne in Corsa’, un’occasione per festeggiare l’8 marzo in modo speciale e comunitario. È una corsa riservata solo alle donne, i maschietti stavolta sono tutti di servizio. Gli storici promotori dell’iniziativa, Maurizio Pivetti per Uisp ed Eugenio di Prinzio per Podistica Interforze, ripropongono quest’anno la formula che comprende sia la corsa competitiva (poco meno di 100 iscritte, da Modena e Reggio ma anche da Mantova e Ferrara) e la camminata per tutte, con la ormai famosa maglia disegnata da Stefano Fioresi, che ogni anno cambia di colore.

La maglia del 2025 sarà gialla con logo azzurro, e come ogni anno l’artista (che è anche podista) ha presentato, riprodotta anche sul volantino della corsa, una propria opera dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Mentre le iscrizioni alla competitiva, che parte alle 16 da piazza Roma, sono già chiuse sarà possibile iscriversi anche oggi pomeriggio (sempre davanti all’Accademia Militare) fino a quando non saranno esaurite le 2000 magliette preparate appositamente. La partenza verrà data, per chi corre e per chi cammina senza l’affanno del cronometro, alle ore 18.

Il percorso è tutto in centro storico; è stato disegnato e verrà completamente presidiato un anello di 1.750 metri. Mentre le agoniste dovranno percorrerlo 4 volte, per 7 chilometri totali, le altre potranno decidere se farlo una, due o tre volte, di corsa o di passo. Donne in Corsa è una manifestazione molto speciale, ce ne sono ben poche del genere in Italia; ha il patrocinio sia del Comune di Modena – Assessorato allo Sport che della Polizia di Stato, che sarà presente con un proprio punto informativo nei pressi della partenza. È una grande festa, un’occasione per le donne di stare insieme facendo sport e movimento, magari prima di festeggiare l’8 marzo in qualche locale. Come sempre le foto della corsa saranno disponibili gratuitamente sul sito modenacorre.it.

Giuliano Macchitelli