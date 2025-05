Torna il 'Città di Cona': attesa per la 49ª edizione del memorial Primino Nava

Ritorna il ‘Città di Cona’ memorial ‘Primino Nava’. Attesa per domenica 18 maggio per la quarantanovesima edizione di una delle classiche del podismo ferrarese, organizzata dalla Folgore Cona dello storico presidente Fabio Nava. Quest’ultimo ha deciso di ripresentare il percorso collaudato in questi decenni, completamente in piano, che permetterà agli atleti di ricercare record personali su ognuna delle distanze proposte dal programma di gara. Alla gara podistica potranno partecipare tutti i tesserati Uisp e in possesso di certificato medico agonistico. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per domenica alle 7.30 in via Comacchio nel piazzale antistante l’Arci Cona. Si potrà così partecipare alla gara che presenterà partenze differenziante tra le varie categorie. Alle 9 prenderà il via la mini podistica di 1,2 km, poi alle 9,30 sarà la volta della competitiva femminile di 5 chilometri, poi in coda la camminata non competitiva sui 5 o 10 chilometri a passo libero. La partenza delle 10.15 sarà riservata alla gara più attesa, la competitiva maschile, categoria seniores, veterani e amatori, che vedrà gli atleti sfidarsi sulla distanza dei 10 km (due giri del percorso).

Il tracciato, come detto, è quello consolidato nei decenni. Partenza da Cona sulla via Comacchio raggiungendo Cocomaro di Cona, poi svolta per via della ginestra a Cocomaro di Focomorto, via Trigaboli per raggiungere l’arrivo a Cona per un giro da 5 km. L’’appuntamento, quindi, sarà a Cona domenica, dove sono attesi molti atleti per contendersi la vittoria di questa storica gara podistica. Nella passata edizione tra le donne il podio assoluto finale ha visto la vittoria Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), precedendo Gloria Venturelli (Atletica 85 Faenza) e Demetra Tarozzi (Asd Pontevecchio Bologna). Sulla medesima distanza di 5 km nella categoria master successo per Agostino Libanori (Salcus), secondo Luciano Magagnoli (Salcus) e terzo Memmo Cesareo Marciano (Atletica Castenaso). Sul podio assoluti maschili sulla distanza dei 10 km, primo Federico Valandro (Quadrilatero), secondo Federico Antonioli (Atletica Bondeno) e terzo Claudio Cavalli (Atletica Avis Castel San Pietro). La classifica delle società più numerose è stata vinta dalla Quadrilatero.

Mario Tosatti