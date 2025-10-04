Torna il mondiale Motocross. Miravalle pronto alla festa

Acquista il giornale
Sul circuito valdarnese l’appuntamento del giugno 2026 dopo 20 anni di attesa .

di FRANCESCO TOZZI
4 ottobre 2025
MONTEVARCHI

Dopo venti anni di assenza, torna a Miravalle il Mondiale Motocross. Il Gp d’Italia si disputerà nel circuito montevarchino il prossimo 21 giugno. Un grande colpo messo a segno dal Moto Club Brilli Peri, che è già all’opera per preparare al meglio la manifestazione. La notizia dell’assegnazione della gara è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di giovedì da Infront Moto Racing, la società che gestisce i mondiali e gli europei di cross su incarico della federazione internazionale. Si tratta di un evento atteso, per l’ammirazione che tutti gli appassionati nutrono nei confronti di Miravalle e per l’organizzazione del Brilli Peri. La gara, che porta la titolazione di Gran Premio d’Italia, si disputerà il 21 giugno, sarà l’undicesima prova del campionato mondiale e oltre alle classi MX2 e MXGP comprenderà anche una prova del torneo Femminile e del campionato europeo 125.

"Il conto alla rovescia è iniziato – ha dichiarato Simone Vanzi, presidente del Brilli Peri – siamo felici, sentiamo fortemente l’impegno, ma già gustiamo i benefici di cui tutta Montevarchi potrà godere: è previsto un afflusso di almeno 15mila spettatori, la diretta tv andrà in 180 Paesi di tutto il mondo ed è prevista la presenza di 200 piloti tra cui tutti i fuoriclasse della specialità". Per festeggiare l’assegnazione di una prova del campionato, oggi e domani Miravalle ospita il Beta Day.

Francesco Tozzi

© Riproduzione riservata

