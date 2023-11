Torna il Romagna. Arriva Firenze

Dopo la settimana di pausa, il campionato di rugby di serie B guidato a punteggio pieno dal Romagna Rfc, riparte oggi alle 14.30 con l’appuntamento casalingo con il Firenze Rugby 1931. Allo Stadio del Rugby di Cesena andrà in scena uno scontro testa-coda tra prima e ultima in classifica, dal momento che Firenze invece è ancora a secco di punti dopo le prime quattro giornate.

Il Romagna dovrà ripartire da quanto di buono mostrato nella fase iniziale del campionato e dare continuità anche in questo secondo capitolo del girone di andata, fitto di sfide insidiose: dopo il Firenze, sarà infatti la volta di Colorno e Bologna, due delle candidate ai piani alti della classifica. A dicembre ci saranno poi altri due confronti sull’asse Emilia-Romagna con Formigine e Modena, altra formazione in lizza per i primi posti.

La giornata allo Stadio del Rugby di Cesena sarà una ‘domenica con i ’baffi’, dedicata alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi del ‘Movember Romagnolo’, che il Romagna Rfc promuove fin dal 2013 per sostenere l’Istituto Oncologico Romagnolo nel mese dedicato alla ricerca e alla prevenzione contro i tumori maschili. Saranno presenti allo stadio i volontari della sezione di Cesena dello Ior, che distribuiranno degli speciali ‘baffi della prevenzione’ realizzati da Ior e Irst per questa edizione di Movember. Si potrà partecipare alla campagna facendo una donazione allo Ior, anche attraverso le speciali t-shirt realizzate da Romagna Rfc con Macron, o partecipando all’iniziativa del #movemberromagnolo sui social.

l.r.