Torna la Half Marathon Empoli . Tutti di corsa tra centro e frazioni

Dopo anni di stop, anche Empoli torna a vivere l’emozione di ospitare una mezza maratona: lo farà grazie al lavoro congiunto di FISPAL e LINK Palestre, che il 2 novembre trasformeranno il centro storico – e non solo – in un circuito podistico, pensato per tutte le età e tutti i livelli di preparazione, con Half Marathon Empoli. L’obiettivo più grande, poi, è quello di costruire un evento annuale, che colleghi il nome di Empoli alle manifestazioni di running anche negli anni a venire. Con un occhio di riguardo speciale volto ai campionati italiani di corsa su strada, che si terranno a Prato, ma che potrebbero arrivare anche sul territorio empolese in futuro.

La giornata del 2 novembre vedrà gli atleti dividersi fra i tre percorsi diversi, tutti con partenza in Piazza dalla Vittoria, pensati per abbracciare un target più ampio possibile: i più esperti potranno cimentarsi nell’evento che dà il nome al tutto, vale a dire la mezza maratona, un percorso di 21 chilometri che abbraccerà anche Corniola, il lungarno, la Tinaia e Cortenuova, prima di tornare in Piazza della Vittoria per tagliare il traguardo. Questo è il percorso che, spiegano gli organizzatori, "vuole riportare Empoli tra le tappe importanti del podismo toscano"; la ‘via di mezzo’ tra la corsa per competizione e quella per piacere è un percorso di 10 chilometri, pensata per chi vuole mettersi in gioco ma senza dover affrontare distanze importanti come quella della mezza maratona; infine, l’opzione della "Cardio camminata" aperta a tutti, guidata da Jill Cooper, nota Fitness Presenter e simbolo del benessere attivo. Il simbolo della manifestazione scelto dall’organizzazione è quello del ciuchino, travestito da podista: oltre all’evidente legame con la città, questo animale è anche simbolo di testardaggine e conquista. Ecco perché, a chiunque prenda parte a qualsiasi delle distanze sopracitate, sarà anche donata la medaglia ufficiale della Half Marathon Empoli come attestato di partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte sul sito endu.net, ma solo fino a venerdì 24 ottobre. Alla presentazione tenutasi ieri al LINK Fitness Club di Empoli gli onori della casa sono stati fatti da Maurizio Bottoni, fondatore della palestra nonché organizzatore dell’evento: "Ringrazio l’amministrazione comunale per l’impegno messo nel riproporre questo evento, che manca a Empoli da qualche anno ormai. La volontà è quella di ritrovare una manifestazione sportiva, nel senso più ampio del termine e quindi non solo prestazionale, ma di partecipazione e condivisione di attività sana".

Anche l’assessora Laura Mannucci ha aggiunto: "Eventi di questa portata necessitano di un’organizzazione maniacale, per questo ringrazio LINK Palestre per l’ottimo lavoro. Siamo molto contenti e orgogliosi di questo format che torna a Empoli". Ha poi chiosato il sindaco Alessio Mantellassi: "Il ritorno della mezza maratona è un bell’evento per la nostra città che stimola l’attività sportiva anche tra le mura urbane. Questo aspetto lega la vita quotidiana allo sport, e di questo teniamo conto anche nella progettazione della città stessa: per questo non confiniamo l’evento al solo centro storico, ma abbracciamo anche zone più a margine. Auspichiamo buona partecipazione e che la manifestazione cresca sempre, annualmente".

Damiano Nifosì