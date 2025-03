Torna La Strapazza, tutti di corsa a Lastra a Signa

Lastra a Signa, 4 marzo 2025 – Domenica alle 9,30 prenderà il via dallo Stadio Comunale di Lastra a Signa la 41ª edizione de La Strapazza, una gara storica che si sviluppa interamente in pianura su un percorso di 10 km esatti, rappresentando un test ideale per valutare la condizione fisica degli atleti. L'evento è organizzato dalla Nuova Atletica Lastra in collaborazione con la Arc. Misericordia, il Comune di Lastra a Signa e il gruppo Frates Donatori di Sangue, che proprio in questa occasione prevede una speciale classifica riservata ai donatori. Lo scorso anno la manifestazione ha registrato un'ottima partecipazione, con quasi 500 podisti al via. La Strapazza è una gara particolarmente apprezzata dagli atleti e dalla ETS Regalami un Sorriso, che curerà il servizio fotografico dell’evento. Grazie al ricavato delle donazioni, l’associazione ha già dotato la struttura di un defibrillatore e, nella scorsa edizione, ha contribuito alla donazione di un’altra macchina salvavita per i ragazzi dell’Associazione Trisomia 21.