Tornei, elezioni e assemblea: il Cus Bologna di Pagni si prepara per gli straordinari Assemblea e elezioni in programma per il Cus Bologna, che pianifica il quadriennio olimpico. Lunedì 22 aprile si terrà l'evento presso l'aula Lobietti. Elezioni per il nuovo direttivo e presidente, con Piero Pagni attuale numero uno. Preparativi in corso per i campionati universitari a metà maggio a Campobasso.