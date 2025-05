Torneo Città di Modena: 500 giovani rugbisti in campo per il 14° anno

Lo stadio del rugby di Collegarola è pronto a ospitare oggi l’edizione numero 14 del Torneo ’Città di Modena’, la manifestazione di minirugby organizzata dal Modena Rugby 1965, che per il 13° anno è intitolata alla memoria dell’ex numero 5 biancoverdeblù, Marco Mucchi, scomparso nel 2010 a soli 52 anni. Una festa fuori e dentro i campi che coinvolgerà circa 500 bambine e bambini, un totale di oltre 40 squadre delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, pronte a difendere i colori di 11 club diversi: oltre ai padroni di casa del Generaliviaemiliaest Modena, ci saranno i ’cugini’ di Rugby Carpi e Highlanders Formigine Rugby, il Cesena Rugby, il Rugby Bologna 1928, i parmensi de Le Viole Amatori Parma, poi il Rugby Milano, il Rugby Buccinasco, Lazio Rugby, Lions Amaranto e i ’fedelissimi’ del Gispi Rugby Prato, l’unico club presente a tutte le edizioni della manifestazione. Il via dalle 9.30 e prima fase che proseguirà fino a mezzogiorno, quando scatterà il terzo tempo presso l’area ristoro degli stand gastronomici. Seconda fase al via alle 14, dalle 15 le finali fino alle premiazioni dalle 16.30.