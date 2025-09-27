Torneo Open a Russi. Orlando cede solo in finale
Tennis Il portacolori del Ten Pinarella rimontato dal bolognese Righi . Donne: il trofeo a Tozzola (Ct Bologna). Hanno partecipato i 2.4 in classifica .
L’edizione 2025 del trofeo ‘Fira di Sett Dulur’, il tradizionale torneo nazionale Open (quest’anno limitato alla classifica 2.4, con montepremi complessivo di 1450 euro) organizzato dal Russi Sporting Club in occasione della secolare sagra cittadina, è stata vinta da Manuel Alberto Righi e da Giulia Tozzola.
Nella competizione maschile (52 iscritti) il 2.7 bolognese, portacolori del Tc Nettuno, ha fatto valere la sua esperienza battendo avversari più giovani: dopo aver superato nei quarti con un periodico 6-3 il riminese Federico Baldinini (2.6, Ten Sport Center Pinarella), prima testa di serie, in semifinale ha regolato 6-4 7-5 Marco Chiarello (2.8, Forum Tennis Forlì), per completare poi il suo percorso netto imponendosi in rimonta nella finale con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, su Diego Orlando (2.8).
Il mancino tesserato per il Ten Pinarella, a sua volta, nei quarti aveva eliminato (6-1 6-4) il ravennate Matteo Mucciarella (2.7, Ct Zavaglia), numero 2 del seeding, e in semifinale il 2.8 locale Riccardo Cicinelli (6-3 6-4).
Nella gara femminile ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorita Giulia Tozzola (2.5, Ct Bologna), imponendosi in finale per 6-2 4-6 6-1 su Silvia Alletti (2.5, San Marino Tennis Club).
