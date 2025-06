Torre d’argento ai Mondiali. Prima medaglia nei Senior

TORRE DEL LAGO

La "nuova vita sportiva" di Niels Alexander Torre sembra partita col piede giusto. Il canottiere 25enne in forza ai Carabinieri e all’Sc Viareggio, che l’anno scorso ha stabilito il record del mondo in singolo nei Pesi Leggeri, dopo aver saltato le Olimpiadi prima di Tokyo e poi di Parigi (dove la prova in singolo non era prevista), ha allargato il proprio sguardo ai Giochi di Los Angeles 2028. Come? Aumentando il proprio peso e passando di categoria.

Il Comitato Olimpico infatti ha tagliato dalle prove anche il doppio nella categoria Pesi Leggeri, che si è disputato per l’ultima volta nelle acque parigine. E così Torre ha iniziato un lavoro di rinforzo per passare di categoria, raccogliendo fin da subito dei frutto importanti. Agli Europei di Plovidv, in Bulgaria,, nella categoria Senior, in coppia con Gabriel Soares è arrivato un incoraggiante quarto posto. Ma i fuochi d’artificio per Torre e il compagno Soares sono arrivati ai Mondiali: in una gara altamente spettacolare, vinta dalla Svizzera, Torre e il collega sono riusciti a spuntarla per pochi centesimi sulla Nuova Zelanda, conquistando la medaglia d’argento. Un risultato di livello, considerando il passaggio di categoria.

DanMan